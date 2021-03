Bluvacanze: aprile cruciale per la ripresa, ma restano troppe incognite

“Il modello dell’Aip è, sul mercato, quello più in grado di migliorare la performance in modo significativo nel rapporto costi/ricavi”. Così Claudio Busca, direzione generale leisure Gruppo Bluvacanze, ha sottolineato il valore dell’associazione in partecipazione durante l’evento che ha coinvolto 150 agenti di viaggi a bordo di Msc Grandiosa dal 21 al 28 febbraio scorso.

Busca ha anche evidenziato la formula messa in atto dal network, ovvero quella del ‘family office’, “che si basa su uno stretto rapporto tra sede e agenzie non solo per le questioni burocratiche ma anche commerciali, amministrative e legali. L'agenzia può contare su una risorsa diretta che lavora in sede per supportare l’associato e risolvere le sue problematiche”.



Sotto il profilo delle prenotazioni, l’attesa è per aprile, che dovrebbe segnare la prima ripartenza delle prenotazioni. Ma ci sono alcune ombre che incombono sul settore: “Tra gli aiuti economici che arrivano a singhiozzo - ha evidenziato Busca -, i voucher che stanno andando a scadenza e la mancata apertura di corridoi turistici è una ripartenza sempre di più ad ostacoli per tutto il settore”.