Puglia, cambiano le regole per diventare direttore tecnico di agenzia

Nuova modifica alla normativa che regola l’accesso alla direzione tecnica per le agenzie di viaggi in Puglia. Viene infatti ampliata la platea dei soggetti che possono accedere all’esame senza frequentare il corso di formazione. Potranno infatti evitare il corso anche i candidati in possesso di una laurea in Scienze economiche per l’ambiente la cultura ed equipollenti e Progettazione dei sistemi turistici ed equipollenti, come riporta il sito di informazione locale pugliain.net.

L’assessore regionale alla cultura e turismo Massimo Bray (che era già stato titolare delle deleghe al turismo a livello nazionale) ha ricordato come la scelta contribuisca ad ampliare la platea giovano per l’accesso a una professione che “necessita di grandi sforzi per il rilancio”.