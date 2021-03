A rischio di sopravvivenza un quarto delle agenzie di viaggi del Veneto

Il bilancio del Covid per le agenzie di viaggi è stato decisamente pesante. Il presidente di Fiavet Veneto Giancarlo Reverenna stima infatti che abbiamo già deciso di chiudere il 20-25% dei punti vendita della Regione.

Secondo il presidente della territoriale, ormai parlare dei mancati incassi è ormai “un esercizio futile”, come riporta vicenzapiu.com, riprendendo l’agenzia Dire. Ormai l’argomento principale sono le limitazioni agli spostamenti, che ogni volta rappresentano di fatto una chiusura per le agenzie di viaggi. Restano i viaggi di prossimità, ove possibili, per i quali tuttavia spesso gli abitanti del Veneto non si rivolgono alle agenzie, dal momento che fanno affidamento alle seconde case.



Ma la difficoltà principale ormai è l’impossibilità di programmare. Se altre attività infatti nel giro di pochi giorni possono attrezzarsi e rimettersi in moto, le agenzie di viaggi hanno bisogno di una prospettiva di almeno 6 mesi per poter rimettere in piedi il business.