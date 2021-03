Hotelbeds e Turespaña insieme per promuovere i flussi turistici dagli Stati Uniti

Hotelbeds ha stretto un accordo di partnership con Turespaña per spingere sulle prenotazioni dagli Stati Uniti alla Spagna.

In quest’ottica verrà realizzata una campagna rivolta alle agenzie statunitensi che lavorano con Hotelbeds e Bedsonline per promuovere quattro aspetti della Spagna: la Spagna Verde, l'Andalusia, le Canarie e le Baleari. I consulenti di viaggio statunitensi riceveranno una moltitudine di input, offerte e promozioni progettati per incoraggiare i viaggiatori a scegliere la Spagna in sicurezza.



Gareth Matthews, global marketing & communications Director di Hotelbeds, ha spiegato: “È un piacere collaborare con Turespaña. La Spagna è stata storicamente Hotelbeds la destinazione numero uno e la nostra posizione di leader di mercato nell’outgoing dagli Stati Uniti ci garantisce un ottimo posizionamento per catturare significativi volumi non appena le condizioni lo consentiranno”.



José Manuel de Juan, direttore Nord America di Turespaña, ha aggiunto: “Per noi è molto importante contattare i consulenti di viaggio e tenerli informati, in modo che possano offrire la Spagna ai propri clienti. Nelle circostanze attuali, è anche importante mostrare il nostro sostegno a tutti i membri della community di viaggiatori".