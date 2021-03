L’attenzione nei confronti dei voucher e del rischio rimborsi alla scadenza dei 18 mesi utili per il loro utilizzo si fa sempre più alta. E il tema è stato portato all’attenzione anche del ministro del Turismo Massimo Garavaglia nei confronti del primo incontro che il titolare del dicastero ha avuto con le associazioni di categoria del comparto.

Nel corso dell’appuntamento Aidit, Assoviaggi, Astoi, Fiavet e Fto hanno lanciato una proposta sul tema, ovvero provare a riconoscere un tax credit per incentivare i viaggiatori a riutilizzare i voucher in loro possesso prenotando un altro viaggio, anziché chiederne il rimborso. Idea che ha già trovato il consenso in linea di principio da parte del ministro Garavaglia.



“Le associazioni hanno riconosciuto la celerità – si legge in una nota congiunta -, considerando che il ministro si è insediato da pochissimi giorni e che non è stata ancora pubblicata in GU la costituzione del nuovo Ministero, e l’attenzione dedicata ai problemi del comparto attestando il ruolo che questo nuovo Dicastero può ricoprire nel rilancio del turismo italiano”.