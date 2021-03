Debutta Villas Planner, un pool di nomi noti per le ville in affitto nelle agenzie di viaggi

Un nuovo brand ma con alle spalle realtà già affermate nell’ambito turistico: si chiama Villas Planner la neonata realtà dedicata alla locazione di ville esclusivamente per il canale trade.

Tre i soci fondatori riuniti nella società Moving Group srl, detentrice del marchio Villas Planner: Gian Paolo Vairo, amministratore unico e già ceo di TrustForce, seguirà la parte commerciale oltre a detenere la maggioranza delle quote; Alessandro Simonetti, titolare di World Explorer, è il responsabile operativo; Manuél Gruni seguirà la parte di prodotto.



A disposizione delle adv ci sono 2mila ville private in Italia e alcune proposte in Spagna, soprattutto Baleari e Canarie, e in Grecia: si spazia dai casolari alle dimore storiche, con una serie di servizi aggiuntivi a disposizione dei clienti. L’idea, sottolinea Gruni, “è dare alle adv un’alternativa che finora mancava per assicurare una vacanza alla giusta distanza ai propri clienti”.



“È un progetto che nasce per le adv – spiega Vairo –: abbiamo nove account commerciali sul territorio e i primi riscontri sono molto positivi”. Per il trade c’è un booking dedicato, gestito dal team guidato da Simonetti, con la possibilità di live chat in tempo reale e “prezzi netti per le adv, in modo che ciascuna possa poi costruire la propria marginalità senza avere un tetto imposto da noi”.