Era nato come lo strumento per salvare la filiera. Ma quando il voucher era stato presentato al mercato, nessuno avrebbe immaginato che le vicende legate al Covid avrebbero preso questa piega. Ora la catena dei rimborsi rischia di abbattersi su una filiera già stremata da un anno di attività ridotta all’osso.

La parola ai network

Sul nuovo numero di TTG Magazine, sfogliabile online con la digital edition, un ampio servizio racconta gli scenari possibili per un tesoretto che viene calcolato in 500 milioni di euro, ma che non sembra ancora riuscire a trovare sfogo nelle prenotazioni.



I voucher, infatti, sono stati rilasciati con una scadenza di 18 mesi. Arrivati al termine, i titoli dovranno essere convertiti in prenotazioni oppure rimborsati. Ma l’ombra che si allunga sul settore è la mancanza di certezze su come e quando si potrà viaggiare nei prossimi mesi. E i 18 mesi dai primi voucher emessi si avvicinano sempre di più.



IL SERVIZIO COMPLETO SU TTG MAGAZINE, ONLINE CON LA DIGITAL EDITION