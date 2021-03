Arriva la nuova liberatoria di Fiavet per le agenzie

Un nuovo documento precontrattuale per tutelare agenzie e viaggiatori. Fiavet annuncia la versione rinnovata della liberatoria, studiata per semplificare il lavoro e garantire le corrette informazioni da comunicare ai viaggiatori.

“Il legale di Fiavet, Federico Lucarelli, ha messo a punto per le agenzie Fiavet una liberatoria per adempiere l’obbligo delle agenzie alla corretta informativa sulle misure covid in atto per viaggiare - si legge nella nota dell’associazione - ed esonera da responsabilità l’agente per tutti i casi in cui i viaggiatori dovessero contestare l’impossibilità di partire per limitazioni agli spostamenti verso alcuni paesi”.



La liberatoria è disponibile in due modelli differenti: una per i Paesi dove è possibile viaggiare solo per specifiche motivazioni e uno per le mete che si possono raggiungere per qualsiasi motivazione ma con precise norme di sicurezza (tamponi e certificazioni).



Lucarelli precisa comunque che “l’adempimento della corretta informativa precontrattuale lascia impregiudicato il regime della responsabilità dell’organizzatore per la esecuzione del pacchetto”. Il che significa che l’organizzatore sarà responsabile per l’eventuale contagio del viaggiatore “solo se sia provato che ciò sia dipeso dai fornitori dei servizi turistici che non abbiano rispettato i protocolli anti-contagio, ma non in altre ipotesi accidentali nel corso del viaggio”.