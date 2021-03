EnjoyNet, i piani per il 2021 tra flessibilità e sicurezza

Prodotto in esclusiva e flessibile, una partnership con Promoservice per i Dmc locali, un accordo quadro con I4T per le coperture assicurative e un comitato direttivo. Fa leva su questi punti la strategia messa a punto da EnjoyNet per affrontare la stagione 2021.

Il polo nato dall'unione di FreeNet Network ed Enjoy Travel Network mette sul piatto soluzioni di viaggio flessibili, affidabili e sicure, modellate sulla base del know-how della singola agenzia.



“Siamo agenti di viaggio, quindi per noi è facile immedesimarci negli imprenditori che compongono la nostra community – spiega in una nota Andrea Cani, presidente di KKM Group, cui fa capo EnjoyNet -. Le strategie, specialmente in un momento così difficile e delicato, non possono essere calate dall’alto, con regole e condizionamenti come spesso accade nei network mainstream. In EnjoyNet abbiamo accordi con i maggiori tour operator, inclusi player specializzati e di nicchia, ma se l’agente conosce la destinazione ed è abituato a disintermediare, gli garantiamo gli strumenti per farlo in totale tranquillità e sicurezza”.



Un comitato direttivo

Per gestire al meglio le attività nei prossimi mesi EnjoyNet ha istituito un comitato direttivo. “Insieme al presidente Giorgio Zuccati e Roberta Florenzano, direttore commerciale di EnjoyNet, abbiamo istituito un Comitato Direttivo composto direttamente dagli agenti di viaggio che interverrà in tutte le scelte strategiche di EnjoyNet, favorendo crescita della community”.



Prodotto in esclusiva

Per quanto riguarda il prodotto, è ricco il portfolio delle esclusive: a cominciare dalle experience di KKM Group e All Sport, che prevedono hospitality, ticketing e servizi collaterali ad alto valore aggiunto per tutti i principali eventi legati al mondo dello sport e dello spettacolo. Ci sono poi gli accordi con Le Rotte di Portolano, operatore specializzato in vacanze in barca a vela e yacht, e con Dimore D’Epoca, per soggiorni in ville, castelli e strutture di charme.



Per il prodotto su misura e le richieste particolari, gli agenti possono contare sul tour operator del gruppo, Enjoy Destinations, specializzato in viaggi ad elevato contenuto esperienziale, e sulla piattaforma Enjoy Friends, nella quale i membri della community che sviluppano una propria programmazione possono condividere le offerte con tutte le altre agenzie, moltiplicando le occasioni di vendita.



Supporto alle agenzie

Sul fronte del supporto alle agenzie, EnjoyNet ha recentemente stipulato un accordo con Promoservice, società specializzata nella rappresentanza di Dmc e operatori turistici in tutto il mondo, che permette di ovviare al problema della scarsa fiducia nei confronti dei contatti locali. La piattaforma ad accesso condizionato mette a disposizione degli agenti di viaggio EnjoyNet oltre 50 corrispondenti che operano in circa 80 destinazioni. Promoservice garantisce affidabilità dei contatti forniti e monitora gli scambi di informazioni che intercorrono tra l’agenzia di viaggio italiana e il Dmc, affinché il processo di prenotazione si concluda in modo fluido e con reciproca soddisfazione. La partnership con Promoservice comprende anche l’accesso a Go Global, marketplace trade per la prenotazione di servizi singoli, come hotel, noleggio auto e biglietti per eventi e concerti.



Sul fronte del volato, KKM Group, in qualità di consolidatore, offre le migliori condizioni disponibili, comprese le tariffe premium della maggior parte dei vettori, accessibili attraverso il tool semplificato per l’emissione KKM Flights. Un help desk fornisce tutto il supporto tecnico e l’assistenza in caso di necessità h24, 7 giorni su 7.



Assicurazione

Cresce anche l’impegno sul fronte assicurativo: la società ha selezionato solo gli operatori in grado di fornire coperture comprensive di eventi pandemici, inoltre per tutti i prodotti in esclusiva e i prodotti disintermediati è stata studiata una specifica soluzione “all risks” in collaborazione con I4T che interviene prima e durante la vacanza, anche in caso di obbligo di quarantena.

Sottoscritte anche convenzioni con laboratori di analisi in tutta Italia per rispettare pienamente le policy previste dai vettori e dalle destinazioni, in materia di tamponi e test.