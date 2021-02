Francia d'Oltremare: via libera ai turisti tedeschi: i voli Air France-Klm

Il governo tedesco ha revocato il divieto di viaggio verso i territori della Francia d'oltremare, aprendo la via d'accesso verso Guadalupa, Martinica, La Reunion e la Polinesia Francese.

Una notizia positiva soprattutto per il gruppo Air France Klm, che già nell'orario invernale, e ancor più in quello estivo, ha messo su carta una serie di voli dalla Germania via Parigi o Amsterdam alla volta dei Caraibi e le isole del Pacifico.



Nell'operativo previsto per la prossima stagione estiva, riporta eTurboNews.com, Air France volerà da Parigi Charles de Gaulle ai Caraibi sette giorni la settimana mentre Klm collegherà Amsterdam a Curaçao tutti i giorni con un volo diretto senza scali.