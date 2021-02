Gattinoni: una campagna social per incuriosire i follower

Basta spiagge deserte e isolotti sperduti. Per la sua nuova campagna social Gattinoni si serve di un altro alleato: la creatività. ‘Prepariamoci a partire’, questo il nome dell’iniziativa del network, ha uno scopo ben preciso: incuriosire il cliente consumer.

“L’obiettivo principale - spiega Isabella Maggi (nella foto), direttore marketing e comunicazione del Gruppo - è quello di accorciare le distanze e far avvertire al consumatore che la ripartenza è vicina”.

Partendo da questa idea, grazie alla creatività degli art e copy interni e alla supervisione del direttore creativo Samuele Rasola, è stata scelta una grafica semplice con un unico soggetto: “La parola o la frase e la sua traduzione – dice Maggi -. Un gioco di parole mutuate dal dizionario inglese per incuriosire e nello stesso tempo fare un po’ di cultura sul viaggio, quello che vorremmo fare appena si potrà”.

L’iniziativa, appena iniziata, si protrarrà per sei settimane passando sui canali Facebook e Instagram di Gattinoni Mondo di Vacanze e sarà supportata da una campagna dedicata al prodotto.