Malgrado il Covid e la nuova limitazione agli spostamenti gli italiani non perdono la fiducia nella possibilità di tornare presto a viaggiare. Lo dice l’Osservatorio sull'Economia del Turismo delle Camere di Commercio di Isnart e Unioncamere, secondo il quale più della metà degli italiani sta pianificando una vacanza per il 2021. La destinazione regina, per l’80% dei connazionali, anche quest’anno resta l’Italia.

Malgrado questo, i dati continuano a essere pesanti per il comparto. Lo scenario di previsione descrive il perdurare della crisi: l’indicazione di perdita per i primi 3 mesi del 2021 è pari a circa il -64% dei flussi italiani e -85% di quelli internazionali rispetto al 2019. Con una ulteriore perdita in termini di ricavi stimabile in circa 8 miliardi di euro.



Nel consuntivo del 2020, secondo le rilevazioni, le presenze turistiche in Italia sono state in calo del 64% rispetto al 2019. Anche le entrate derivanti dalla spesa turistica hanno fatto registrare una contrazione di 53 miliardi di euro rispetto al 2019, attribuibile per lo più alla forte riduzione delle presenze internazionali nei mesi estivi (con picchi di -73%).



È rimasto invenduto il 75% delle camere disponibili nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, dice ancora Unioncamere, che sottolinea come ad essere colpite duramente sono state le destinazioni più scelte dai visitatori stranieri. La modesta ripresa del mese di agosto è stata legata quasi esclusivamente al turismo domestico, rappresentato dai 27 milioni di italiani che hanno fatto vacanze privilegiando mete di prossimità.