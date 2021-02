Musement: nuove sezioni sulla piattaforma per la ripresa

Nuove sezioni sulla piattaforma e più tecnologia per prepararsi alla ripresa: così Musement affronta il cambiamento imposto dall'emergenza sanitaria in corso.

"La ripresa dei mercati sarà molto eterogenea - spiega Laura Caponi, regional supply manager Italy & Balkans -, con nuove procedure di controllo per entrare in musei e siti archeologici: occorre quindi implementare l'aspetto tecnologico per far sì che tutti i flussi funzionino al meglio".



Musement si è mossa implementando la comunicazione con i partner e mettendo sul piatto una serie di azioni per adattare sia i prodotti che l'esperienza d'acquisto: "Abbiamo lavorato molto sulle cancellazioni flessibili, l'aumento dei voucher digitali e l'adozione di collegamenti tecnici". Sono state aggiunte nuove sezioni relative agli aggiornamenti globali e regionali sulla pandemia e per evidenziare le misure adottate da ogni singola attività. O. D.