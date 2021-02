Segnali di ripresa: prenotazioni al rialzo per Tui, easyJet e Thomas Cook

Da oltremanica arrivano i primi segnali di ripresa. I recenti annunci del premier Boris Johnson, che ha parlato di una possibile road map per il ritorno del viaggi all’estero, hanno spinto al rialzo le prenotazioni per tre colossi del turismo inglese, ovvero Tui, easyJet e Thomas Cook.

Secondo quanto affermato dal premier, una nuova task force dedicata proprio ai viaggi dovrà riferire il 12 aprile su come e quando sarà sicuro revocare il divieto di viaggio. Dopo questo incontro si potrà potrà probabilmente fissare una data per il riavvio



Una settimana al rialzo

Secondo quanto riporta travelmole.com Tui ha annunciato che la giornata di ieri è stata la migliore per le prenotazioni da oltre un mese. Dopo le 15, inoltre, Thomas Cook ha visto raddoppiare il traffico sul sito, mentre easyJet ha prenotato il triplo dei voli e sei volte le vacanze, proprio in seguito all’annuncio di Johnson per la roadmap.