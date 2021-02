Welcome Travel: supporto alle agenzie con il progetto We Social Training

Semaforo verde per We Social Training, il nuovo percorso formativo pensato da Welcome Travel per le agenzie del network. Si tratta di webinar dedicati ad acquisire e consolidare le competenze nell'uso dei social media a beneficio del business.



Dopo il primo appuntamento incentrato sulle basi di Facebook, il 26 febbraio sarà la volta di Instagram, mentre il 3 marzo si affronteranno le tematiche del Social Advertising. Gli agenti iscritti al corso apprenderanno così che è sufficiente un piccolo investimento per rendere la propria strategia social più efficace, a patto di saper utilizzare gli strumenti a disposizione e lavorare bene sui target.

Docente è il digital strategist Gabriele Graziani, consulente per la formazione e lo sviluppo di progetti di marketing digitale per professionisti del turismo e pmi.



Strumento ottimale per semplificare e alleggerire l’attività social degli agenti è il Communication Market, il nuovo Repository che raccoglie un’ampia gamma di materiali a disposizione delle agenzie per alimentare i propri canali di comunicazione con contenuti sempre nuovi e di qualità.