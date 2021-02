Fiavet Emilia Romagna e Marche: “La crisi ha smorzato l’abusivismo, ma non l’ha debellato”

Duecento agenti di viaggi per 10 appuntamento territoriali: questo il bilancio della serie di incontri organizzati da Fiavet Emilia Romagna e Marche.

Diversi i temi che sono stati affrontati, dalle strategie per affrontare il momento decisamente difficile fino ai progetti per il rilancio. Ma al centro della discussione ci sono stati anche i “mali atavici” della categoria, come li definisce una nota il presidente della territoriale, Massimo Caravita. Tra questi “l’abusivismo che la pandemia ha solo momentaneamente smorzato ma non debellato”.



I temi sollevati confluiranno “in una proposta programmatica che diventerà tema di discussione nel prossimo Consiglio direttivo”.