di Oriana Davini

Adattarsi al cambiamento e rinnovare la propria offerta: è la strategia adottata da t.o., hotel e ota per battere la pandemia e sopravvivere al Covid.

Se ne è parlato nel webinar organizzato da Etoa, con TTG Italia media partner: "L'Italia è una delle destinazioni di viaggio preferite dai mercati di lungo raggio ed europei - ha spiegato Nadia Falchi, marketing specialist Italy di Etoa -, ma serve una risposta coordinata a livello Ue su aperture dei confini e requisiti per viaggiare".



Nuove esperienze

In Musement, racconta Laura Caponi, regional supply manager Italy & Balkans, "abbiamo riscontrato tra gli operatori la volontà di modificare la propria offerta nel breve periodo in funzione di un viaggiatore europeo o italiano".



Sul fronte t.o., Ag Group sta riformulando "i tour nelle città d'arte come esperienze il più possibile all'aria aperta e stiamo spingendo destinazioni meno note ma che rispondono ai nuovi criteri post Covid", riassume il ceo Marco Misischia. Secondo ItalyXP "dobbiamo aspettarci meno gruppi e più servizi esclusivi ristretti alle famiglie: bisogna essere meno rigidi e più digitali, sapendo che sul lungo raggio Cina e Pacifico saranno i primi a ripartire", sottolinea il ceo Saverio Castilletti.



Master Group Tour Operator si è concentrato su un nuovo catalogo "con 66 nuove proposte di viaggio fruibili da diverse categorie di clienti, individuali o gruppo e tutti personalizzabili", aggiunge la product manager, Monica Accetto.



Lusso e Mice

L'estate 2021 secondo Accor sarà simile a quella dell'anno scorso, con una tendenza verso i resort in località balneari: l'adattamento della struttura diventa quindi un passo fondamentale. "Ci siamo reinventati l'offerta - conferma Valentina Castellani, leisure sales manager Italy, Israel, Greece & Malta della catena -: non è più solo questione di vendere una camera ma c'è il tema della ristorazione, per esempio, importantissimo in questo momento".



Accor sta lavorando anche per "riempire le stanze per piccoli meeting e riunioni, perché il Mice sarà l'ultimo settore a ripartire".



Riprenderanno prima i viaggi di lusso: "I trend indicano ville in affitto e boutique hotel a uso esclusivo, aperture private ed esperienze esclusive ma anche sostenibilità, attività all'aperto e nuove destinazioni emergenti con facile accesso al contatto con la natura", assicura Luca Poddi, general manager di Abercrombie & Kent Italy & Croatia.