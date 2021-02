Aiav: accordo con Googitaly per l’accesso delle agenzie alla piattaforma Tac

Aiav ha messo a punto un accordo con Googitaly che consentirà alle agenzie di viaggi iscritte all’associazione di accedere alla piattaforma Tac (Travel Agent Community), a titolo gratuito.

“Tac è un marketplace B2B ad accesso condizionato – si legge in una nota congiunta -, nel quale agenzie di viaggi e piccoli tour operator specializzati possono promuovere e vendere i propri pacchetti e servizi turistici, comprese eventuali ancillary come voli, trasferimenti, hotel e altri servizi a terra. Parallelamente, agenti e consulenti di viaggio possono consultare le proposte disponibili e completare l’acquisto online”.



La piattaforma ha un orientamento prevalentemente outgoing, ma con un’apertura anche a turismo nazionale, anche in considerazione delle prospettive della prossima stagione estiva.