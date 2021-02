Bluvacanze si aggiudica il ‘Naming Rights’ della fermata Lotto della M5 di Milano

La fermata Lotto della Metro 5 di Milano porterà anche il nome di Bluvacanze. Il gruppo si è infatti aggiudicato il ‘Naming Rights’, che prevede la personalizzazione della segnaletica degli interni e degli esterni della stazione con il brand Bluvacanze.



“La collaborazione tra il Gruppo Bluvacanze e Metro 5 Spa è un segnale positivo e molto importante che intendiamo dare ai nostri agenti, ai nostri clienti, ma anche agli altri operatori turistici, così duramente colpiti dalle restrizioni per la pandemia – afferma il ceo del Gruppo Bluvacanze, Domenico Pellegrino – . Un Gruppo come il nostro ha la forza ed il dovere di accelerare il processo di ripartenza, per quanto di sua competenza, invitando anche tutti i nostri clienti a guardare finalmente oltre, pianificando e

organizzando il prossimo viaggio. Il mondo ha bisogno dei nostri occhi per essere ammirato ed amato da vicino.



La fermata Lotto, tra l’altro, accede direttamente all’omonimo piazzale, dove ha appunto sede il quartier generale del Gruppo Bluvacanze. L’iniziativa sarà inoltre il punto di partenza di un più ampio piano di comunicazione.