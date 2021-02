Sabre: inizia la ripresa delle vendite di biglietti aerei

Ultimo trimestre del 2020 in controtendenza per Sabre. La piattaforma segnala, per gli ultimi 3 mesi dello scorso anno, una ripresa delle prenotazioni dei biglietti aerei. Gennaio avrebbe segnato una nuova frenata, ma febbraio ha fatto registrare un nuovo miglioramento.

La prospettiva, secondo l’azienda, è di un progressivo miglioramento mano a mano che i viaggiatori riconquisteranno fiducia.



Da segnalare anche un altro trend: le prenotazioni alberghiere stanno riprendendo più rapidamente rispetto a quelle dei voli. Questo potrebbe significare, come sottolinea travelweekly.com, che per il momento una fetta di viaggiatori sarebbe più propensa a spostarmi con mezzi propri.



Secondo le previsioni di Sabre il mercato del Nord America si riprenderà prima di quello europeo.