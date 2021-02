C’è stato spazio anche per il turismo nel discorso di questa mattina del neo premier Mario Draghi in vista del voto di fiducia alla Camera. Il primo ministro ha infatti ribadito che, in considerazione del peso del settore nell’economia italiana e dell’incidenza che la pandemia ha avuto per le imprese del comparto, queste dovranno essere aiutate con tutti i mezzi possibili.

Ma Draghi non si è solo soffermato sul sostegno alle imprese del settore, sottolineando anche come tutto il turismo sta in qualche modo cambiando e potrà avere un futuro vero solamente se da parte di tutti ci sarà la capacità di preservare sia l’ambiente sia anche le città d’arte, per consentire che anche le generazioni future possano godere delle loro bellezze.



Per quanto riguarda invece i macrotemi riguardanti cassa integrazione e blocco dei licenziamenti, il premier ha evidenziato che dovranno essere fatte attente valutazioni e analisi. Secondo Draghi ci sono attività che vanno sostenute e aiutate nel passaggio, altre inevce che dovranno essere aiutate a cambiare e trasformarsi.