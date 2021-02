di Francesco Zucco

Unione Agenzie di Viaggi Italiane tenta il rilancio. Nell’epoca più difficile per la distribuzione italiana, la realtà creata da Sergio Bosio insieme a Simona Barozzini gioca una nuova carta per le adv della Penisola. E cerca nuove occasioni per un settore in difficoltà.

“Siamo nati come gruppo di protesta e oggi siamo diventati un gruppo di confronto che raduna 1.800 titolari di agenzie - spiega Bosio -. Ora vogliamo diventare un gruppo di opportunità. Non ci interessa trasformarci in un’associazione, noi dialoghiamo con tutti”.



Le nuove opportunità

“Abbiamo deciso di portare in Italia il noleggio a lungo termine, puntando sulla rete delle agenzie di viaggi”, spiega Bosio. Una nuova occasione in un momento in cui le agenzie di viaggi fatturato sostanzialmente zero da ormai un anno. Il progetto è di arrivar massimo a 400 punti vendita nel Centro Nord.



Ma il progetto non si conclude qui. In cantiere c’è molto altro, come un accordo con un gestore di energia green che consentirà alle agenzie di vendere contratti. “E poi ci sono colleghi che propongono prodotti legati al benessere della persona”, sottolinea ancora Bosio.



“Ho cercato soluzioni che non comportino sforzo economico da parte delle agenzie - precisa - e che non richiedessero competenze specifiche. Il nostro obiettivo è creare opportunità mantenendo un contatto con i clienti, in un momento in cui molti si chiedono come riaprire”.



Chi fosse interessato può contattare direttamente l’indirizzo mail sergio.bosio74@gmail.com.