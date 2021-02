Lazio e turismo: il 15% delle agenzie sta valutando la chiusura

Il 2020 è stato un anno disastroso per la filiera turistica. Ma anche le prospettive per il futuro più prossimo non sono rosee. Nel Lazio, indica un’indagine realizzata da Fiavet ed Ente Bilaterale del Turismo regionali, ben il 15% delle agenzie sta valutando la chiusura, mentre il 72% afferma di aver avuto una riduzione totale delle attività e di non essere in grado di presumere una data per una eventuale ripresa.

Il fatturato

Per quanto riguarda il giro d'affari previsto nel primo semestre del 2021, l'88,8% della distribuzione ha stimato un fatturato molto basso, compreso tra lo 0% e il 20% rispetto a quello del 2019; l’11,1% tra il 21% e il 30%, e il 2,6% tra il 31% e il 40%.



Circa l’eventuale propensione agli investimenti, il 57,3% delle aziende non è intenzionata ad affrontarli, ma il 42,7% sì. Tra queste il 33% pensa di orientare gli investimenti su sito web ed e-commerce, il 17,9% nell'informatizzazione e il 16,2% nell'internazionalizzazione.