Portogallo: arrivano gli aiuti per il turismo

Il Governo portoghese sta preparando un piano di supporto all'industria turistica. Secondo quanto dichiarato da Pedro Siza Vieira, ministro dell'economia, lo scopo di tale provvedimento è alleggerire dai debiti le imprese del settore già gravemente afflitte dalla pandemia.

Il turismo è una leva importantissima per il Portogallo: è stato un salvagente dopo la crisi del 2010 e ha rappresentato il 15% del PIL nel 2019.



Scenario diverso quello del 2020 che, al contrario, ha visto una perdita dell'80% sui ricavi e ha davanti a sé un 2021 che potrebbe vedere il taglio di 100mila posti di lavoro.



Come riporta skift.com, il presidente dell'associazione albergatori portoghesi teme che soprattutto i piccoli-medi hotel non supereranno l'inverno e che, anche in caso di riapertura, non potranno costituire un traino per l'economia del Paese.



Gaia Guarino