Maavi, governo Draghi ‘promosso’ alla prima prova: la creazione del ministero del Turismo

Plauso per la creazione del ministero del Turismo da parte di Maavi. Enrica Montanucci, presidente dell’associazione, ha sottolineato: “esprimiamo la nostra piena soddisfazione per la creazione del Ministero del Turismo con portafoglio che, dal 1993, era integrato in altri dicasteri o comunque senza una propria disponibilità economica”. E aggiunge: “Come Maavi abbiamo spinto molto su questo tema: ancora durante la Manifestazione Nazionale di Roma del 12 Gennaio scorso, abbiamo portato questa proposta in piazza per sensibilizzare le forze politiche sull’importanza di una scelta in controtendenza, con la creazione del Ministero del Turismo”.

Montanucci mette poi l’associazione a disposizione del Governo per eventuali confronti: “Facciamo i nostri migliori auguri al ministro Garavaglia. Siamo certi che nascerà un proficuo dialogo e una concreta collaborazione: noi siamo e restiamo sempre disponibili a dare tutto il nostro contributo per il bene delle agenzie di viaggio”.