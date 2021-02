Case vacanze di lusso in Sardegna, Estay raddoppia le sedi

Rendere il turismo delle seconde case in Sardegna più organizzato, sostenibile e attrattivo sgravando i proprietari degli immobili da responsabilità e problemi connessi con la ricerca dei fornitori, la promozione sul web e la gestione degli ospiti.

È questo l’obiettivo di Estay, la startup nata dal progetto di cinque giovani sardi che ora ha in portfolio 130 proprietà d’alta gamma in Sardegna e programma l’apertura di una nuova sede ad Alghero, che va ad affiancarsi a quella di Cagliari.



“Per noi - racconta Enrico Bertini, fondatore della società di property management - Estay non è solo business, ma vuole essere anche una scelta etica. Infatti grazie al nostro lavoro abbiamo l’ambizioso obiettivo di generare un triplice valore: ai turisti garantiamo un servizio efficace e professionale, ai proprietari un rendimento su immobili che, essendo spesso completamente inutilizzati, rappresentano solo un costo e all’isola stessa il beneficio che deriva dall’assunzione di professionisti locali e dall’attrazione di un turismo di alto livello, grazie alla gestione professionale degli immobili”.



I servizi di Estay

Il team di Estay si occupa della creazione dell'account sul sito; del servizio di home staging (set fotografico professionale); dell’aggiornamento delle tariffe (revenue management); delle pulizie e della gestione degli ospiti. Ai proprietari viene inoltre data la possibilità di accedere a una piattaforma in cui possono verificare in tempo reale prenotazioni, prezzi e rendite dell’immobile.



I Local Manager

Per dare assistenza costante la società ha creato una rete di Local Manager, professionisti con esperienza nel mercato degli affitti, il cui ruolo principale è la gestione del cliente e delle sue esigenze. Dal canto suo Estay coordina i Local Manager e si occupa di gestire le prenotazioni, gli annunci e tutta la fase organizzativa prima del check-in.



Tra i nuovi obiettivi della società l’apertura della seconda sede ad Alghero, e, nell’ottica di destagionalizzare il turismo nell’isola, la possibilità di stipulare affitti di medio-lungo termine, di tre o quattro mesi, a prezzi concorrenziali e con la formula all inclusive, proprio come avviene per gli affitti brevi.