Uvet porta nelle agenzie ‘The Card’

Uvet e Atgroup uniscono le forze per le agenzie. Il gruppo ha siglato un accordo in esclusiva per due anni finalizzato allo sviluppo e alla commercializzazione nel proprio canale travel retail di ‘The Card’, la nuova gift card di prodotti turistici ed esperienze sviluppata da Arche Tech.

‘The Card’ sarà disponibile in esclusiva nelle agenzie facenti capo ad Uvet in tre tagli e formati: ‘Black’, ‘Silver’ e ‘Gold’, rispettivamente da 100, 200 e 300 euro.



La card

La card ha una validità di un anno dalla data di attivazione e offre al cliente la possibilità di scegliere una delle attività o dei prodotti proposti sulla pagina partner dedicata. Dopo l’acquisto in agenzia della card, il cliente avrà la possibilità di scegliere se perfezionare la prenotazione attraverso la stessa agenzia o attraverso il servizio di conciergerie dedicato, telefonicamente o attraverso l’agenzia.

Vetrina virtuale

‘The Card’ offre inoltre la possibilità alle agenzie di utilizzare la vetrina virtuale a titolo gratuito per promuovere i propri prodotti e le esperienze a tutta la platea di clienti che hanno acquistato la card.



"Questa alleanza con Arche Tech è un ulteriore passo avanti in una relazione già consolidata che ci permetterà di rafforzare la nostra offerta congiunta sul mercato – spiega in una nota Andrea Gilardi, coo della Divisione Distributiva di Uvet Viaggi -. Il mio team ed io siamo lieti di lavorare a stretto contatto con Arche Tech per cercare soluzioni nuove e innovative dedicate al settore del travel retail in un momento così difficile per tutta la filiera”.