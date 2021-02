Aidit: “Il Ministero del Turismo, una scelta che attendevamo da anni”

È grande la soddisfazione di Aidit per la promessa rinascita del Ministero del Turismo. “È una scelta che attendevamo da anni per affrontare in maniera organica e prospettica i temi che interessano i tanti comparti produttivi che il turismo comprende e rilanciarlo a livello internazionale” dice l’associazione in una nota.

“Il turismo organizzato – agenzie di viaggi e tour operator – è il comparto purtroppo più colpito dalla crisi pandemica. Da marzo 2020 per le nostre imprese non c’è la domanda e non ci sono prodotti da offrire. Al momento non sono neppure possibili previsioni di ripresa nel breve termine. Sono quindi necessari interventi concreti e urgenti di sostegno e rilancio dell’intera filiera” prosegue Aidit, che fissa le priorità per il nuovo esecutivo e garantisce al ministro il massimo supporto.



“I compiti a cui sono chiamati il nuovo Esecutivo e il nuovo ministro per il Turismo sono molti e impegnativi, siamo certi che il Ministro Garavaglia, con le sue riconosciute capacità e conoscenze, saprà interpretare al meglio il ruolo strategico che il tanto atteso Ministero per il Turismo ha”.