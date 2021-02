Assicurazioni e travel, come leggere i contratti: i 4 punti chiave

Gli incartamenti non sono mai abbastanza. E dal 2018, per rispondere alle richieste dell'Ue, nel set informativo relativo alle polizze assicurative si è aggiunto un documento di sintesi che è obbligatorio presentare ai clienti, che porta a 4 il numero di documenti obbligatori da tenere insieme. Non per forza va stampato tutto, basta renderlo disponibile via mail. Ma è opportuno conoscere tutte le parti che compongono la proposta contrattuale.



Il servizio completo sulla Digital edition di TTG a questo link