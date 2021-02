I4T: collaborazione con gli hotel della Val d’Aosta per spingere le prenotazioni

Il mondo del turismo si prepara alla possibile riapertura degli impianti sciistici. In particolare, I4T Insurance Travel ha annunciato il varo do una polizza riservata agli hotel della Val d’Aosta che copre anche gli eventi pandemici.

Il progetto nasce da una collaborazione con Adava Federalberghi e Allianz Global Assistance.



La polizza, come precisa una nota, viene stipulata direttamente dal sito dell’albergo dopo la prenotazione e copre il rimborso delle penali in caso di annullamento e delle caparre eventualmente già versate in caso di rinuncia prima della partenza. Inoltre prevede la restituzione delle spese di soggiorno in caso di arrivo ritardato alla destinazione a causa di eventi meteo, ritardi dei mezzi di trasporto, guasti o incidenti.



“È possibile - precisa ancora la nota - estendere ulteriormente le garanzie aggiungendo assistenza, pagamento delle spese mediche, interruzione del soggiorno e, in caso di quarantena trascorsa in hotel senza poter uscire, anche la copertura degli eventuali pernottamenti extra e delle spese di trasporto per il rientro posticipato”.



Filippo Gérard, presidente Adava, precisa: “Questa polizza è valida su tutte le tipologie di tariffe, comprese quelle non rimborsabili, spesso non considerate dai clienti per il timore di perdere gli importi versati in anticipo”.



Giovanni Giussani, direttore commerciale di I4T, sottolinea: “In linea con tutte le più recenti indagini di mercato, l’offerta di soluzioni assicurative adeguate sarà un driver importantissimo del rilancio del turismo”.