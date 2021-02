Per adesso non si può dire quando, perché la ripresa è legata alla possibilità di poter viaggiare. E neppure le singole compagnie azzardano al momento percentuali o numeri. Ma non c'è dubbio che già il 2021 segnerà una vera esplosione a livello di polizze travel. Tante previsioni di mercato, rivelate anche durante l'ultima edizione di TTG Travel Experience organizzato da Italian Exhibition Group alla Fiera di Rimini, dicono che se in precedenza si assicurava circa il 30 per cento dei viaggiatori, per lo più quelli del lungo raggio, questa quota potrebbe rapidamente raddoppiare. Il desiderio di sicurezza è al massimo. E c'è da aspettarsi che anche nei prossimi mesi arriveranno delle ulteriori novità.



