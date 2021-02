Valle d’Aosta: I4T firma con Adava l’accordo per assicurare i clienti degli hotel

I4T Insurance Travel tutela i clienti italiani e stranieri che raggiungono la Valle d’Aosta. La compagnia assicurativa ha infatti siglato un accordo con Adava Federalberghi - Associazione Albergatori & Imprese Turistiche della Valle d’Aosta - e Allianz Global Assistance, brand commerciale di Allianz Partners.

In base all’intesa tutte le strutture ricettive iscritte all’associazione avranno la possibilità di proporre una polizza assicurativa facoltativa sulle prenotazioni e valida anche in caso di rischi legati agli eventi pandemici. La polizza si stipula direttamente dal sito dell’hotel al termine della prenotazione.



“Questa polizza – spiega Filippo Gérard, presidente Adava - è valida su tutte le tipologie di tariffe, comprese quelle non rimborsabili, spesso non considerate dai clienti per il timore di perdere gli importi versati in anticipo. Abbiamo scelto questa soluzione perché tutela anche l’albergatore, che incassa quanto dovuto evitando contenziosi e problemi di immagine in caso di rinuncia al soggiorno da parte del cliente”.



Le coperture

Tra le coperture il rimborso delle penali di annullamento e delle caparre già versate in caso di rinuncia al viaggio prima della partenza, a cui si affianca la restituzione delle spese di soggiorno già corrisposte in caso di ritardato arrivo a destinazione per avverse condizioni meteo, guasti e incidenti del veicolo, oppure ritardi dei mezzi di trasporto. È possibile estendere ulteriormente le garanzie aggiungendo assistenza, pagamento delle spese mediche, interruzione del soggiorno e, in caso di quarantena trascorsa in hotel senza poter uscire, anche la copertura degli eventuali pernottamenti extra e delle spese di trasporto per il rientro posticipato.