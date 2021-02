di Oriana Davini

Ormai l'abbiamo capito: non appena si potrà, le persone torneranno a viaggiare. L'attesa ora è nel calo dei contagi e nei piani vaccinali. Ma quando si tornerà a spostarsi in libertà o quasi, quali cambiamenti deve aspettarsi l'industria del turismo?

Per quanto riguarda il mercato asiatico, le ultime prenotazioni di viaggi, riporta traveldalynews.com, mostrano uno spostamento dai tour di gruppo ai gruppi privati più ristretti, come le famiglie. Aumenta l'interesse per le destinazioni domestiche dove il contatto con la natura è garantito insieme agli spazi aperti.



Resisteranno per tutto il 2021, e forse oltre, anche gli eventi virtuali legati al turismo: un esempio su tutti, il fondatore di Trip.com, James Liang, ha venduto 294 milioni di dollari di pacchetti vacanza e camere d'albergo ospitando 25 live in streaming con arti performative tipiche cinesi.



Il Regno Unito

Diversi t.o. stanno notando un aumento dei budget che i clienti destinano alle prossime vacanze: avendo in molti casi saltato quelle del 2020, si spera di recuperare quanto prima con un viaggio magari più lungo o più lontano. Le previsioni dicono che una fetta di viaggiatori potrebbe approfittare per recarsi in destinazioni solitamente molto affollate, come le città d'arte o le più iconiche isole greche.



Russia

Secondo la stampa locale, nel 2021 Turchia, Emirati Arabi Uniti, Cuba, Tunisia, Egitto, Maldive, Mediterraneo, Repubblica Dominicana e Thailandia rimarranno destinazioni popolari per i viaggiatori russi, ammesso che riaprano i confini.