CDSHotels pronto a lanciare per l’estate Porto Giardino, l’undicesimo villaggio italiano

È in arrivo l’undicesimo gioiello di CDSHotels. Si tratta di Porto Giardino, villaggio affacciato sulle spiagge di Capitolo, a Monopoli, un territorio molto amato dal jet set internazionale.

La struttura, che si prepara per la sua prima stagione, è immersa in 20 ettari di parco formato da pineta, macchia mediterranea e ulivi. Le 218 camere e appartamenti moderni si affacciano su tre piscine e impianti sportivi. Immancabile, è la presenza di un trullo, simbolo tipico della tradizione pugliese.



Al suo interno 3 ristoranti e in zona piscina a pranzo una proposta per gli ospiti vegetariani; inoltre, la spiaggia è raggiungibile a piedi e sarà esclusivamente riservata agli ospiti del villaggio.



È a disposizione anche un’area bambini, battezzata ‘Bambinopoli’, in uno spazio esclusivo, sicuro, ampio, attrezzato e colorato.



La location che ospita il villaggio è suggestiva perché attraversata dalla via Traiana, i cui resti sono visibili a pochi passi dalla struttura, sui fondali marini a pochi metri dalla battigia e situata in una zona di grotte che si sono trasformate in spiagge con piscine naturali.