Tour accompagnati in treno: l'idea di Italia D.O.C per le agenzie

Nove pacchetti per nove destinazioni italiane, tutte da esplorare in treno con tour accompagnati: con questo portfolio debutta Italia D.O.C., il brand con cui Meet&Greet, società di incoming fondata da Edmondo Boscoscuro (nella foto), debutta sul mercato domestico "con la volontà di restarci".

La proposta, distribuita per ora esclusivamente da Welcome Travel Network, si focalizza su tour guidati in treno con accompagnatore e partenze garantite da un minimo di quattro persone. "Proposte simili in Italia esistono ma solo in bus - spiega Boscoscuro -: noi inseriamo il treno come elemento di novità, facile da godere e soprattutto da vendere in adv oltre che sostenibile dal punto di vista ambientale".



Con partenze da aprile, i tour sono strutturati con pernottamento di tre notti in una città ben collegata dall'alta velocità, come Genova, Vicenza, Venezia, Bari, Torino, e poi escursioni guidate nel territorio circostante usando i treni regionali, con guide turistiche ed esperienze enogastronomiche.