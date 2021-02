Milomb Minibond, da domani il progetto a sostegno delle Pmi

Si chiama 'Milomb Minibond' il progetto sperimentale promosso dalla Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi, con il supporto di Innexta - Consorzio Camerale Credito Finanza, per sostenere l'emissione di titoli di debito o obbligazioni delle Pmi, anche non quotate in Borsa.

Le domande potranno essere presentate dal 4 febbraio e l'iniziativa, che riguarderà solo 15 aziende selezionate, avverrà in due fasi: un primo percorso di accompagnamento e consulenza al collocamento presso investitori qualificati individuati dal Regolamento Consob. Quindi una seconda parte con la possibilità per le imprese di aderire al bando della Camera di commercio per l'erogazione di un contributo sotto forma di voucher fino a 6mila euro a impresa, per coprire parzialmente i costi di strutturazione dell'operazione di emissione. O. D.