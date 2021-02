“È indispensabile lavorare sui progetti per la ripartenza del settore, mettendo al centro il turismo organizzato e conferendogli un ruolo da protagonista nel rilancio del turismo italiano e Fto, grazie alla forza e all’impegno dei suoi soci, potrà guidare questa rinascita”.

Parte con queste parole del neo presidente Franco Gattinoni il nuovo corso della Federazione Turismo Organizzato, che ha chiamato il presidente dell’omonimo gruppo alla guida della federazione dopo le dimissioni di Luca Patanè. Quest’ultimo avrà ora la carica di vicepresidente insieme a Stefano Dall’Ara.



L'ascesa della federazione

“È stata una grandissima esperienza - è il commento di Patanè - in cui ci siamo posti degli obiettivi ambiziosi, e nonostante tutte le difficoltà sono particolarmente felice di ciò che siamo riusciti a creare: un’associazione di categoria di rilevanza nazionale che quando l’abbiamo fondata nel 2008 era composta da 19 soci e adesso ne conta oltre 60 nazionali”.



Il programma

Per il 2021 Fto ha in programma una serie di punti per essere al fianco delle agenzie e del comparto turistico per traghettare il settore nell’era post covid. “Serviranno sostegni economici ma sarà fondamentale disegnare anche un percorso condiviso per ripartire con le nostre attività – conclude Gattinoni -. La credibilità istituzionale e il peso politico guadagnati in questo anno non possono che rappresentare una base di partenza per il futuro, nel quale rafforzare il gioco di squadra con le altre associazioni e intensificare il lavoro di rappresentanza associativa a livello politico e istituzionale. Ma serviranno anche innovazione, formazione e presenza sul territorio, elementi fondamentali per ripartire e affrontare le nuove sfide del futuro”.