Il network Agenzia per Amica lancia il fondo 'Never Alone' a sostegno delle adv partner

Si chiama ‘Agenzia per Amica Never Alone’ il fondo istituito dal network di agenzie di viaggi operativo nel Sud Italia insieme ad alcuni tour operatori partner per sostenere le piccole realtà del turismo nei momenti di maggiore difficoltà. Una sorta di “ciambella di salvataggio” che potrà essere utilizzata dalle circa 300 agenzie di viaggio dei network Agenzia per Amica e VeryNet. (i due network hanno recentemente siglato una solida partnership).

“Siamo al lavoro dal primo lockdown – spiega Achille Lauro, general manager di Agenzia per Amica – consapevoli che quello delle agenzie di viaggio, motore trainante dell’economia del turismo, sia un segmento fragile, in evidente difficoltà, e che poco efficace è stato sin qui il sostegno del governo, incapace di interventi strutturali per il rilancio del settore e di un reale ascolto delle esigenze”.



Nel fondo verranno immesse una parte delle quote di adesione delle agenzie partner e una percentuale dei fatturati attivi dei t.o. che aderiscono al progetto.