Uk: “Basta demonizzare i viaggi all’estero”

L’associazione inglese del turismo Aito lancia un allarme rivolto al Governo britannico: “Basta demonizzare i viaggi all’estero”.

Nel concreto, l’associazione chiede alle autorità di precisare che non esiste nessun divieto di prenotare soggiorni, come riporta travelmole.com, anche alla luce di alcuni recenti default sul mercato inglese.



Secondo l’associazione, infatti, nonostante sia assolutamente improbabile una ripresa dei viaggi a marzo, questo non significa che non si possa prenotare una vacanza per la prossima estate.