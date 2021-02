Alpitour si fa in quattro. È infatti questo il numero delle iniziative commerciali messe in campo dal gruppo nel periodo compreso tra il 1° febbraio al 30 aprile 2021 per fornire un sostegno alle vendite in agenzia nei prossimi mesi. “Nonostante i flussi turistici non siano ancora ripresi – si legge in una nota -, l’obiettivo è generare marginalità e sostenere la “cassa” della distribuzione, offrire flessibilità e tutele ai clienti oltre ad incentivare la conversione dei voucher in nuove prenotazioni”.

Liquidità

Le prime due iniziative, rinnovate, ovvero “Ripartiamo” e “Extra-Commission”, saranno rivolte espressamente alla distribuzione per portare liquidità e marginalità. Nel primo caso, in particolare, viene sospeso l’acconto alla conferma per tutte le partenze fino al 31 ottobre, con la possibilità di saldare, in un’unica soluzione, l’importo della pratica pochi giorni prima della partenza.



Verso i clienti

Le altre due azioni commerciali, “Alpitour è con te” e di “Parti e Riparti”, hanno invece la caratteristica di potere essere spese anche con il cliente finale con gli strumenti della flessibilità e delle tutele. “Nello stesso periodo di validità della campagna, il cliente potrà annullare la propria vacanza senza le penali previste da contratto – prosegue la nota -: per tutti i pacchetti con destinazione Italia, solo soggiorno o traghetto, fino a 8 giorni prima della partenza, mentre per tutte le altre soluzioni, compreso il volato di linea su di un ampio numero di compagnie aeree partner, è possibile annullare fino a 14 giorni prima della partenza (salvo condizioni migliorative come da cataloghi”.