L'attività sulle partenze è minima, come per tutti, ma non il lavoro di backoffice per migliorare quel che di solito i clienti non vedono: non si ferma l'impegno di Naar, soprattutto verso il trade.

"Stiamo lavorando molto all'interno su processi e ottimizzazione di passaggi - assicura il direttore commerciale, Maurizio Casabianca (nella foto) -. Nelle prossime settimane si vedrà ancora di più il miglioramento apportato sul booking per le adv, soprattutto per quanto riguarda preventivazione e conferma pratiche".



Il momento per progettare

Entro metà febbraio la piattaforma dovrebbe essere quindi aggiornata con una serie di novità per la distribuzione, non solo in termini di strumenti ma anche "approcci strategici e nuove modalità di vendita per le adv, con ragionamenti sulla gestione delle penali: pensiamo non sia il caso di inventarsi campagne ora ma di impostare un modello di vendita con prodotti sempre più flessibili".



Confermati anche tre webinar focalizzati sul Nord America e impostati per riprendere il filo dopo un anno di fermo: "Faremo un ripasso delle informazioni base e delle novità e stiamo calendarizzando altre date su destinazioni che potrebbero riaprire a breve termine, aggiornando le adv anche sui nostri itinerari".



Oriana Davini