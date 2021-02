Suo padre ha fondato Viaggidea, sua madre ha gestito per anni un'agenzia di viaggi: lui, Edmondo Boscoscuro, dice di sé di "essere nato nel mondo del turismo ma cresciuto fuori".

Una serie di esperienze, tra cui quella in Ntv come responsabile dei canali di vendita, che lo hanno portato cinque anni fa a fondare Meet & Greet, t.o. incoming e soprattutto "un'azienda moderna, efficiente e semplice, in grado di competere in un mercato turistico diventato molto complesso".



Oggi l'ultima sfida è lo sbarco sul mercato italiano con un prodotto innovativo, vendibile in adv e soprattutto stabile: "Ritengo che ci siano opportunità, prodotti interessanti e la possibilità di destagionalizzare in questo modo il business, focalizzandoci sul tema della sostenibilità".



Il debutto di Italia D.O.C.

Italia D.O.C., questo il nuovo brand dotato di apposito sito, venderà tour in treno con accompagnatore h24, guide turistiche, pernottamento in hotel quattro stelle nelle principali città d'arte ed escursioni nel territorio usando esclusivamente il treno come mezzo di trasporto.



Nove i pacchetti a disposizione per ora, "tutti a emissione zero perché compensati da progetti di piantumazione in Italia", con l'idea in futuro di aggiungere i treni storici della Fondazione Fs e itinerari anche in Calabria o in Sardegna.



La distribuzione è affidata alle adv Welcome Travel, "con una commissione del 15%: abbiamo creato un prodotto facile da vendere, che non richiede tassa di iscrizione, con pagamento a sette giorni dalla data partenza e assicurazione medico bagaglio inclusa che copre anche i rischi Covid".



In arrivo anche un confidenziale gruppi per le adv che vogliono organizzare un proprio tour in white label accompagnando i clienti.