di Gaia Guarino

Non fermarsi. Ecco da dove nasce l'idea di Giacomo Bua (nella foto), titolare dell'adv Citypass Travel di Castelvetrano, parte del network Welcome Travel.

L'adv ha lanciato una serie di video su YouTube, con contenuti originali pensati per raccontare le destinazioni con un tono fresco, leggero e affascinante e per dimenticarsi - almeno per qualche minuto - di parole come pandemia e restrizioni.



Per ripartire

Un modo per sognare in attesa della ripartenza. "Ci proponiamo come quelli del dopodomani", spiega Bua. "Con il nostro progetto vogliamo regalare un po' di spensieratezza con la logica dell'andarsi a divertire insieme, di scoprire i lati nascosti di una città. Quando il cliente viene in agenzia - prosegue - non vuole sapere i tecnicismi, cerca piuttosto dei consigli pratici per vivere la sua vacanza".



Costruire fiducia

Il tutto diventa utile per pubblicizzare il proprio lavoro, un costruire la fiducia adesso in vista di un booking futuro. L'adv che va oltre il catalogo e diventa dunque un compagno d'avventure. "È pura comunicazione", aggiunge Bua. "Ci basiamo sulle nostre conoscenze ed esperienze per provare a lasciare un segno, in maniera semplice". Il prossimo video sarà dedicato al Giappone, Paese visitato da Bua proprio prima del lockdown del 2020. "Ricominceremo dai risultati del 2019", conclude. "Adesso è un momento di break ma mi piace pensare che i migliori viaggi della vita, come la musica, necessitino di pause per avere maggiore dinamicità". Una pausa per riflettere al meglio sul mondo che verrà.



Gaia Guarino