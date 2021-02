Gattinoni Mice firma l’annual meeting di fine anno di Reckitt Benckiser

Un format dinamico e di forte impatto con interventi istituzionali alternati a momenti di svago, che hanno visto gli utenti coinvolti in prove di canto, giochi di velocità e quiz, con la possibilità di interagire in diretta con lo studio.

Queste le peculiarità dello show televisivo realizzato da Gattinoni Mice per l’annuale festa di fine anno di Reckitt Benckiser. Un grande evento streaming con una scaletta ricca di contenuti tailor made, attività e giochi (Guess and Win, Finish the Lyrics, 5 Second Rule) costruita con un unico obiettivo: rendere speciali i collaboratori.



La scenografia virtuale

Per quanto riguarda, invece, la scenografia virtuale, Gattinoni ha ricreato uno studio televisivo dallo stile industrial, dove i conduttori potevano muoversi liberamente, presentare contenuti e collegarsi con i partecipanti a casa. Due gli ospiti in studio: Enrico Marchelli, direttore generale di Reckitt Benckiser, e la conduttrice radiofonica Annie Mazzola.



La divisione Mice di Gattinoni ha supportato Reckitt Benckiser in ogni fase dell’evento: dall’ideazione del format, del concept e del visual, alla realizzazione di tutti i contenuti di comunicazione; dal coordinamento alla regia audio, video e luci da studio.