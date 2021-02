L’Isola di Albarella per le famiglie: le nuove attrazioni dell’estate

L’Isola di Albarella prepara la stagione estiva con due novità per attrarre le famiglie con bambini: un parco aquatico gonfiabile, AlbarellaSplash, e due attrazioni per il parco avventura ecosostenibile di AlbarellaLand, inaugurato nel 2020.

Il parco acquatico galleggiante sarà installato nel parco piscine dell’isola e sarà aperto a tutti, grandi e piccini. Personalizzato appositamente per l’Isola ha 12 attrazioni, è largo 20 metri per 8, alto 2,5 metri e si snoda in un percorso di oltre 45 metri tra tuffi, salti e prove di equilibrio, in un’area grande della piscina olimpionica.



Dopo l’inaugurazione del parco avventura AlbarellaLand, avvenuta lo scorso anno, nel 2021 arriveranno due nuove attrazioni: l’altalena vichinga e il ponte tibetano, realizzate sempre in legno di robinia e con materiali ecosostenibili.



Bambini benvenuti

Infine, per accogliere al meglio ogni bambino che soggiorna nell’isola, per tutta l’estate sarà donato a ogni piccolo ospite (fino a sette anni) un kit di benvenuto, con giocattoli e accessori da utilizzare durante la vacanza o tenere come ricordo.



Le famiglie potranno scoprire i pacchetti e le offerte dedicate ai bambini sul sito di Albarella, www.albarella.it, che a breve avrà una nuova grafica e identità.