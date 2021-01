I vacanzieri del futuro saranno disponibili a pagare di più per destinazioni meno inquinate

Livelli più bassi di inquinamento potrebbero essere un passaporto per il turismo. Secondo una ricerca effettuata dalla piattaforma per camere d’albergo Hoo, la qualità dell’aria si sta rivelando come uno dei fattori fondamentali per la scelta della vacanza.

Come riporta traveldailynews.com, i risultati dello studio indicano che il 48% delle persone pagherebbe anche un prezzo più alto pur di poter scegliere una meta con un livello più basso di inquinamento.



Ma c’è un altro dato interessante: non solo sarebbero disposti a spendere di più, ma anche a viaggiare più lontano e dunque restare all’estero più a lungo.