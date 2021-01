Autonoleggio, online il nuovo sito di Maggiore

Nuovo sito per Maggiore. La società di autonoleggio ha lanciato una rinnovata piattaforma web sviluppata per garantire agli utenti una migliore fruibilità dei contenuti.

Con un nuovo layout e una home page più semplice, il portale vede ora un rinnovato motore di ricerca centrale, più fluido e snello.



La struttura del nuovo sito Maggiore consente così la consultazione più facile e rapida di tutte le soluzioni di mobilità offerte dal brand.



Tra le proposte in evidenza nel nuovo sito, Maggiore Be Active, l’opzione di noleggio plurimensile; Maggiore free 2 Go, il noleggio combinato auto e monopattino fornito in collaborazione con e-Monho che aggiunge il monopattino elettrico pieghevole Xiaomi Essential all’esperienza di noleggio classica; e Maggiore E-City, la soluzione green ed ecosostenibile di Maggiore per spostamenti in città o viaggi più lunghi.