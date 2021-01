Partirà il 1° febbraio la Lotteria degli scontrini. A partire da lunedì prossimo prenderà quindi il via l’iniziativa voluta dal Governo Conte Bis per contrastare l’evasione e incentivare i pagamenti ‘cashless’.

Gli esercenti, riporta ilfattoquotidiano.com, avranno comunque tempo fino al 1° aprile per adeguarsi e aggiornare i registratori di cassa alla trasmissione dei corrispettivi. Inoltre, dovranno apporre sulla vetrina un ‘bollino blu’ che informerà i clienti sulla presenza di un registratore telematico adeguato alla lotteria.



Per partecipare, i clienti dovranno invece essere dotati di un codice lotteria da mostrare al negoziante al momento dell’acquisto. Il codice sarà poi associato allo scontrino dall’esercente.



Saranno ritenuti validi per concorrere alla lotteria tutti gli acquisti effettuati attraverso pagamenti elettronici di importo pari o superiore a 1 euro.



La prima estrazione mensile potrebbe avvenire il 12 marzo.