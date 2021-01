Cartelle esattoriali, si lavora per l’invio scaglionato

Nonostante la crisi di Governo, si lavora per uno scaglionamento degli invii delle cartelle esattoriali. L’obiettivo è quello di evitare che da lunedì primo febbraio i contribuenti si vedano recapitare migliaia di atti rimasti congelati dal marzo scorso.

Intervenendo all’edizione 2021 di Telefisco del Sole 24 Ore, il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ha dichiarato: “Stiamo lavorando a uno scaglionamento degli invii delle cartelle dell’Agenzia della Riscossione e degli atti dell’Agenzia delle Entrate che li diluisca in un periodo di tempo più lungo per alleggerire la pressione sui contribuenti ed evitare l'affollamento degli uffici”.



Secondo quanto aggiunto dal ministro, si legge su agi.it, l’Esecutivo starebbe inoltre pensando a una riduzione degli importi dovuti all’Agenzia delle Entrate per i soggetti che abbiano subito un calo di fatturato per effetto del Covid-19.