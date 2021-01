Disneyland Paris, vetrofanie e formazione per sostenere le agenzie italiane

Disneyland Paris stringe il legame con le agenzie italiane. Per stare al fianco della distribuzione, il parco mette sul campo una serie di iniziative di promozione e formazione dedicate in vista della riapertura in primavera.

La prima è la personalizzazione delle vetrine di 110 adv selezionate sul territorio italiano con una vetrofania che ritrae i personaggi Disney, le diverse attrazioni e l’iconico Castello, accompagnata dal claim ‘Il divertimento non ha mai fine’ e da un messaggio d’invito ai clienti ad entrare in agenzia, il luogo dove il viaggio ha inizio.



“Gli agenti di viaggio continuano a svolgere un ruolo chiave per il nostro mercato. Durante la pandemia hanno gestito in maniera egregia le problematiche legate alle prenotazioni, rimanendo sempre positivi, efficienti e all’ascolto del consumatore – spiega in una nota Monica Astuti, country head Italia di Disneyland Paris -. La personalizzazione delle vetrine è un riconoscimento nei confronti delle agenzie sempre in prima linea nella vendita della Destinazione. La nostra creatività colorata e coinvolgente porta l’agenzia, intesa come punto di vendita fisico, ad essere il primo passo verso la magia dei parchi Disney”.



Le altre iniziative

A breve saranno avviate ulteriori attività pensate per il canale agenziale. A partire dall’appuntamento annuale con il roadshow nazionale che quest’anno, con un nuovo formato digitale interattivo e attività coinvolgenti, farà scoprire agli agenti tutte le prossime novità. In programma poi un nuovo catalogo digitale; programmi di formazione con le agenzie per coinvolgere di più i clienti.



Continuerà inoltre a essere costantemente aggiornato con informazioni e contenuti utili al comparto il gruppo Facebook dedicato ‘Disneyland Paris - Agenti di Viaggio Italia’.